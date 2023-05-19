«Одна больше другой»: в Сети высмеяли Анастасию Костенко после пластики груди

В последнее время все внимание публики приковано к Анастасии Костенко. Не так давно девушка сообщила о перенесенной пластике груди. Знаменитость уверяет, что она очень довольна результатом, вот почему в ее личном блоге много фотографий в одежде, подчеркивающей бюст. Однако, рассматривая снимки, подписчики заметили, что у Костенко одна грудь больше другой, после этого на нее обрушился шквал критики.

«Видно, что вишенки разного размера. Одна больше другой, и это заметно невооруженным глазом. Собираетесь переделывать бюст?» — написали пользователи Сети.

К слову, у Анастасии нашелся ответ для всех негодующих. Девушка уверяет, что асимметрия возникла из-за отека, который все еще не ушел.

«Я не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграли отек и свет от окна. Кажется, что они разной формы, но нет», — цитирует StarHit Костенко.

Ранее Анастасия сообщила о реакции Тарасова на увеличение груди. Высказывание знаменитости читайте в этой статье.