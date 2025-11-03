«Одинокая луна. Состояние души»: экс-жена любовника Полины Дибровой улетела из России с детьми после скандала

Жена любовника Полины Дибровой забрала детей и улетела из России после скандала. В личном блоге Елена Товстик поделилась кадрами с отдыха за границей и намекнула на одиночество.

Экс-супруга Романа Товстика опубликовала в соцсети фото и видео с побережья. Рядом с Еленой Товстик находятся и ее дети — женщина показала, как сын Артур играет на песке, а дочь Алиса посетила творческий мастер-класс и нарисовала символичную картину — луну и кошку.

«Алиса нарисовала, одинокая луна и она в виде кошки. Ее состояние души на сегодня», — пояснила Елена Товстик, намекнув, что дети тяжело переживают происходящее в семье.

На данный момент многодетная мать не раскрывала местоположение и подробности поездки.

Напомним, брак Товстиков рухнул спустя 22 года, у пары шестеро детей. Супруги приняли решение разойтись из-за романа Романа с Полиной Дибровой. Елена открыто обвиняет в распаде семьи бывшую подругу, но модель утверждает, что проблемы в браке у пары начались еще задолго до скандала. Сами Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября.

Ранее Елена Товстик вышла на связь из Дубая и сделала заявление: «Я приняла решение. Это моя жизнь, моя мечта, и я заслужила ее».