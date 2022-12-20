Одинокая Дана Борисова прижалась к монаху в буддийском храме, но получила отпор
Фото: Соцсети Даны Борисовой
Скандальная телеведущая Дана Борисова сейчас отдыхает в Таиланде. 46-летняя блондинка не может жить без приключений и уже пару раз попала в неприятные ситуации. На днях она в очередной раз оконфузилась, когда прижалась к монаху в буддийском храме.
Звезда вместе со своей 15-летней дочерью Полиной отправились в храм Большого Будды, чтобы насладиться природой и сделать много фотографий. Борисова напросилась, чтобы сделать общий снимок с местным монахом, но повела себя очень некрасиво. Она рассказала об этом в соцсетях.
«С монахом позируем на «пионерском расстоянии», так как по привычке приобняла и прижалась к нему потеснее для фото, но получила строгий выговор и отошла на расстояние руки. Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», — поделилась телеведущая.
Фото: Соцсети Даны Борисовой
Поклонники похвалили Дану за приличный внешний вид, но отметили, что ей нужно вести себя скоромнее и беречь себя. В последнее время артистку преследуют неудачи. Сначала ее не пустили на рейс из-за отсутствия документов на собаку. Борисовой пришлось покупать билеты на самолет за огромную сумму.
После прилета блондинка поругалась с водителем такси. По ее словам, он пытался ее обокрасть. В следующий раз водитель прямо при женщине начал употреблять запрещенные вещества. Его не смущало, что он находится за рулем. Знаменитость призналась, что из-за подобных ситуаций боится выходить на улицу в вечернее время суток.