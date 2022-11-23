Одинокая Бузова в роскошном платье показала, как предается греху
Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова посетила очередную модную премию, где произвела фурор. Певица позировала перед фотографами в эффектном платье с пайетками. Чуть позже звезда откровенно рассказала, чем занималась перед светским мероприятием.
Артистка получила награду в номинации «Икона стиля». Она была очень рада, но призналась, что является простым человеком. В доказательство своих слов девушка опубликовала в соцсетях видео, которое было снято до вечеринки. На кадрах Ольга в роскошном наряде сидит на кухне и предается греху – обжорству. Перед блондинкой стоит тарелка с пельменями.
«Как вы думаете, что я делаю в дорогущем платье Dolce&Gabbana перед походом на мероприятие? Они просто божественны!» – поделилась телеведущая.
Фото: Соцсети Ольги Бузовой
Подписчики посмеялись над высказыванием знаменитости. Многие раскритиковали ее стиль и отметили, что платье не стоит таких денег.
«Платье смотрится, словно вы его на рынке купили», «В этот раз хоть сварить не забыла?», «Прическа, будто только что прошла родовые пути», «Наряд и прическа нелепые», «Оль, тебя кто лизнул?», «Смешно смотреть и слушать», – пишут в комментариях.
Напомним, что в прошлом Бузова была в центре скандала из-за пельменей. Она снималась для рекламной компании – позировала возле тарелки пельменей, которые оказались замороженными.
Ранее мы писали о том, что Ольгу подняли на смех из-за дурацкой челки.