Одинокая Бузова в роскошном платье показала, как предается греху

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова посетила очередную модную премию, где произвела фурор. Певица позировала перед фотографами в эффектном платье с пайетками. Чуть позже звезда откровенно рассказала, чем занималась перед светским мероприятием.

Артистка получила награду в номинации «Икона стиля». Она была очень рада, но призналась, что является простым человеком. В доказательство своих слов девушка опубликовала в соцсетях видео, которое было снято до вечеринки. На кадрах Ольга в роскошном наряде сидит на кухне и предается греху – обжорству. Перед блондинкой стоит тарелка с пельменями.

«Как вы думаете, что я делаю в дорогущем платье Dolce&Gabbana перед походом на мероприятие? Они просто божественны!» – поделилась телеведущая.