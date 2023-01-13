Один залез через балкон, другие выломали дверь: что произошло в квартире 82-летней Людмилы Максаковой

82-летняя Народная артистка РСФСР Людмила Максакова подала заявление в суд на Фонд капитального ремонта Москвы. Актриса требует выплат в размере почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Людмила Васильевна рассказала, что ее покой в квартире в самом центре столицы нарушил рабочий, который упал прям к ней на балкон. Произошло это еще летом прошлого года. Отмечается, что в то время проходил капитальный ремонт фасада здания в Брюсовом переулке. Сорвавшийся мужчина буквально ввалился в ее квартиру. Актрисы на тот момент дома не было.

По словам Максаковой, чтобы вытащить рабочего, были вызваны спасатели, которые приняли решение выломать дверь ее квартиры. Вернувшись, Людмила Васильевна обнаружила, что чужие люди не только испортили входную дверь, но и сильно натоптали в помещении. Также актриса отметила, что негодяи испортили ауру в ее доме.

Людмила Максакова решила, что просто так не может все это оставить, поэтому подала на ремонтников заявление в суд. Народная артистка требует выплат в размере 347,5 тысяч за выломанную дверь. А также 100 тысяч рублей Людмила Васильевна хочет получить за компенсацию морального ущерба.

Ранее 82-летнюю Максакову заподозрили в пластической операции. На недавней фотографии фанаты не узнали актрису и решили, что она обратилась не к самому лучшему хирургу.