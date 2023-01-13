82-летнюю звезду фильма «Плохой хороший человек» Людмилу Максакову изуродовала неудачная пластика

Людмила Васильевна Максакова – выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, народная артиста, лауреат Государственной премии РФ. За свою карьеру 82-летняя звезда исполнила десятки успешных ролей. Среди них Настасья Филипповна в фильме-спектакле «Идиот», Лидия Ивановна в «Анне Карениной», Вершинская в «Кресте в круге» и многие другие.

Максакова всегда славилась не только выдающимся талантом, но и красотой, которая покорила не одно мужское сердце. В свое время обворожительная красавица смогла влюбить в себя и Андрея Вознесенского. А знаменитая песня «Миллион алых роз», которую исполнила в последствии Алла Пугачева, была посвящена именно Людмиле Васильевне.

С возрастом актриса нисколько не утратила своей красоты. Для выхода в свет она выбирает стильные и элегантные наряды. Но в последнее время внешность Максаковой стала неожиданным образом меняться. А после последней публикации Станислава Садальского рядом с артисткой поклонники заподозрили, что Людмила Васильевна легла под нож пластического хирурга. Причем вмешательство оказалось неудачным.

На новом фото Максакову сложно узнать. Брови «взлетели» вверх, глаза уменьшились, а морщин стало заметно меньше. Не исключаем, что фанаты могли ошибиться, и никакой пластики на самом деле не было, а снимок просто оказался неудачным.