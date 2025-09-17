«Один за всех, и все за одного»: Екатерина Мизулина прокомментировала идею Филиппа Киркорова создать профсоюз

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала предложение Филиппа Киркорова о создании профсоюза для артистов.

«Надеюсь, что в этом "профсоюзе" каждый из участников будет нести ответственность, если кого-то из них признают иноагентом или членом экстремистского движения ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Один за всех, и все за одного», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее народный артист России Филипп Киркоров поддержал Егора Крида в его перепалке с Мизулиной после скандального концерта певца в «Лужниках». Глава ЛБИ обвинила артиста в «развратных действиях на сцене».

На это Филипп Бедросович заявил, что артистам нужно массово вступаться друг за друга. «Профсоюз нам нужен, а его нет!», — сказал тогда певец.

Ранее мы сообщали, что в конфликт Мизулиной и Крида вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона пригласил певца на личный разговор.