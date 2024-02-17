«Один вечер в Стамбуле»: Александр Петров с женой улетел из России

Актер Александр Петров вместе с супругой Викторией Антоновой улетел из России в Стамбул. В соцсети Виктория поделилась кадрами из поездки. Об этом сообщает boda.

«Один вечер в Стамбуле», — подписала серию фото жена Александра Петрова.

Отметим, что на данный момент супруги не уточнили, когда планируют вернуться в Москву.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова познакомились в одном из ресторанов и уже через несколько дней зарегистрировали свои отношения. Свадьба состоялась 25 ноября 2023 года. На торжестве собрались десятки звездных гостей, среди которых были замечены Филипп Киркоров, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и многие другие.

По признанию Александра Петрова, он буквально через пару встреч осознал, что Виктория — его женщина. Актер отметил, что супруга поддерживает его во всем и разделяет его интересы.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров поделился подробностями о семейной жизни. Он рассказал, что в свободное от работы время смотрит с женой турецкие мелодрамы.