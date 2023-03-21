Один в США, другой — во Франции: известны тайные подробности из жизни сына и внука Ротару

В последнее время все внимание публики приковано к семье Софии Ротару. Ни для кого не секрет, что сын и внук артистки со скандалом покинули территорию Украины с попыткой бегства. Однако благодаря связям певицы мужчинам удалось решить проблему мирным путем и сменить местожительство. Правда, для многих поклонников звездного семейства до сих пор являлось вопросом, куда отправились родственники Ротару. Внести ясность в ситуацию поспешил журналист Анатолий Шарий.

По словам Анатолия, любимые мужчины Софии обосновались в США и Франции. В этих странах они ведут роскошную жизнь и являются частыми гостями светских мероприятий.

«Сегодня ее сын Руслан находится в Нью-Йорке, США и ведет жизнь светского льва. Внук — в Париже, наслаждается тусовками и архитектурой», — цитирует слова журналиста издание mk.ru.

Ранее мы писали о том, что сын Софии Ротару сообщил о горе в семье. Скончалась его теща Людмила Белоусова. 71-летняя женщина не дожила несколько недель до своего дня рождения. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Лолита Милявская откровенно заговорила о проблемах в своей жизни. Артистка призналась, что она употребляла алкоголь и играла в казино. В какой-то момент знаменитость потеряла контроль над ситуацией и оставила в заведении 1,7 млн долларов. Высказывание Милявской читайте в этой статье.