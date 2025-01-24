«Один в один»: Павел Воля снялся лысым и заявил о готовности слетать за «Оскаром» вместо Юры Борисова

Юморист Павел Воля снялся лысым и заявил о готовности съездить за «Оскаром» вместо номинированного актера Юры Борисова. Интернет-пользователи обратили внимание на сходство артистов.

23 января сообщалось, что Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». На эту новость отреагировал шоумен.

Воля написал в Telegram-канале в свойственной ему шутливой манере: «Юра, мои поздравления! Если не сможешь быть на награждении - звони, пиши, я помогу».

Подписчики указали на сходство Воли и Борисова. Они оставляли следующие комментарии: «Так вот как брат Юры выглядит», «Один в один».

Недавно актер Александр Петров тоже обновил прическу. На недавней премьере фильма «Василий» он появился с немного отросшими волосами, хотя ранее побрился налысо. Актер вышел в свет с женой - для беременной Виктории это первое появление на большом сроке.