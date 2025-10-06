«Еще час, и я уже никогда бы не проснулась»: Мария Кожевникова могла умереть, если бы не сын

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, что могла умереть, если бы не сын. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса вспомнила, как старший ребенок спас ей жизнь, когда она отравилась газом на даче.

По словам Марии Кожевниковой, все произошло, когда она отдыхала на даче с мужем и сыновьями. Трое детей тогда легли спать в одном из домов вместе с бабушкой. Однако в какой-то момент старший из мальчиков Иван, которому было около семи лет, разбудил бабушку и сказал, что у него сильно болит живот. Тогда они попытались связаться с артисткой, но все было безуспешно.

«Единственный раз в жизни такое было, он начинает просто в истерику входить. Бабушка испугалась, что ребенок никогда не истерит, набирает мне, а у меня телефон на беззвучном. Он: „Нет, иди в дом, маму разбуди и приведи“. Мама начинает звонить мужу, он передает трубку, начинает меня будить, а я не шевелюсь, парализована. У меня ничего не болит, но я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, я не могу смотреть на свет», - поделилась Мария Кожевникова.

Супруг актрисы также почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывшие врачи сначала не смогли поставить Марии Кожевниковой диагноз, а затем выяснилось, что она отравилась газом. В результате получилось так, что старший сын спас артистке жизнь.

«Потом мне сказали, что еще бы час, и Вы уже никогда бы не проснулись», - заявила звезда «Универа».

