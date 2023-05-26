«Один хирург на всех»: 33-летнюю дочь Любови Успенской заподозрили в пластике груди

В последнее время все внимание публики приковано к Любови Успенской и ее дочке. Ни для кого не секрет, что в их общении были трудности. Когда-то Татьяна Плаксина на всю страну обвинила родительницу в физическом насилии. Кроме того, на долю 33-летней девушки выпало еще одно испытание: в далеком прошлом она попала в ДТП, из-за которого пострадал ее внешний вид. Вот почему ей пришлось пережить не одну пластическую операцию. К слову, не так давно в Сети появились разговоры о том, что Татьяна вновь легла под нож хирурга, и для этого у подписчиков есть весомый аргумент.

В личном профиле Плаксина поделилась фотографией, на которой она предстала в черном платье с глубоким декольте и разрезом на юбке. Вот почему фолловеры смогли детально рассмотреть тело девушки. Публика сразу же обратила внимание на то, что бюст Татьяны в разы увеличился.

«Грудь сделала. Раньше была естественной, а сейчас как все: губы, сиси. Один хирург на всех», — написали пользователи Сети.

К слову, сама наследница Успенской никак не реагировала на высказывания подписчиков.

Ранее мы писали о том, что состояние Успенской обеспокоило ее поклонников. Подробности смотрите здесь.