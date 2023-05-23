Еле ходит и держится за дочь: поклонники испугались за здоровье Успенской

Королеве шансона Любови Успенской в следующем году исполнится 70 лет. Певица прекрасно выглядит, много работает и ездит на гастроли. Поклонники восхищаются трудолюбием артистки, но уверены, что ей уже тяжело работать. На одном из последних видео звезда еле передвигалась.

Исполнительница публикует фото, ролики и всем своим видом показывает, что не собирается завершать карьеру. Кроме того, она помогает своей дочери раскрыть талант и достичь успеха на сцене. Любовь Залмановна все чаще выходит в свет с Татьяной и постоянно показывает ее в соцсетях.

Недавно звездная семья посетила мероприятие, на котором красовалась в роскошных нарядах. Дочь артистки примерила длинное желтое платье с пикантной шнуровкой, а Успенская предпочла черное платье люксового бренда с внушительным декольте.

Фанаты пишут, что благодаря красивому наряду, удачному макияжу и прическе певице удалось помолодеть на 30 лет. Но ее истинный возраст выдает походка. Дело в том, что на новых кадрах в Сети Любовь Залмановна еле передвигается на каблуках и держит руку дочери. У многих возникло чувство, что у нее проблемы с ногами.

«Едва ковыляет, видно уже, что бабушка», «Эх, Люба-Любонька, ну может и хватит уже молодиться», «Тяжело уже, спасибо Таня хоть поддержит», – пишут в комментариях.

Успенская не стала высказываться по этому поводу. Она гордится собой и считает, что прекрасно выглядит. Единственное, о чем мечтает теледива, чтобы ее наследница вышла замуж.

Ранее мы писали о том, как Татьяна Плаксина надела фату и заявила о готовности выйти замуж.