Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира: счета ИП Александра Овечкина заблокировали из-за долга

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин столкнулся с проблемой на родине. Пока хоккеист играл в Соединенных Штатах, в России у него заблокировали счета компании из-за долга, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за этого счета его компании, которая занимается продажей одежды и спорттоваров, заблокировали. Помимо этого ИП, у спортсмена есть на родине еще одна фирма и международная хоккейная академия.

В мире Овечкин считается одним из самых высокооплачиваемых игроков на льду. По контракту он зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Также к этой сумме прибавляются его заработки с рекламных контрактов и за сотрудничество с различными букмекерскими конторами и банками.

Ранее певица Катя Лель ответила на слухи о романе с Александром Овечкиным. Подобные предположения вызвали улыбку на лице исполнительницы.