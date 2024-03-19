«Один из потрясающих авторов»: Иосиф Пригожин заявил, что его слова об Игоре Николаеве исказили

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился тем, что его слова о включении песен Игоря Николаева в школьную программу исказили. В беседе с РИА Новости он заявил, что его слова выдернули из контекста.

«Когда у меня спросили: „Что вы думаете по поводу того, чтобы включить Газманова и Шамана в школьную программу?“, я сказал: „Тогда не забудьте Игоря Николаева тоже“. Понимаете, все передергивают... У него потрясающие мелодичные песни про любовь, он один из потрясающих авторов», — отметил Иосиф Пригожин.

По мнению продюсера, также в список стоит внести творчество Александры Пахмутовой и Максима Фадеева.

«У нас много есть композиторов, чьи произведения могут войти в школьную программу, они же музыканты», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Министерство просвещения поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки композиции современных патриотических исполнителей, среди которых оказались SHAMAN (Ярослав Дронов) и Олег Газманов.

Ранее сообщалось о том, что Иосиф Пригожин предложил включить песни Игоря Николаева в школьную программу.