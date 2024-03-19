Необходимо пересмотреть всю музыкальную палитру: Пригожин предложил исполнять школьникам песни Игоря Николаева

В Сети продолжают обсуждать предложение депутата Сергея Колунова о включении патриотических песен в школьную программу по музыке. В репертуаре учеников могут появиться композиции Олега Газманова и Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Продюсер Иосиф Пригожин предложил дополнить этот ряд именем другого не менее популярного артиста — Игоря Николаева.

Муж Валерии выступил со своим предложением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он заявил, что в данный момент необходимо пересмотреть всю музыкальную палитру и внести некоторые коррективы.

«Вопрос заключается в том, что есть разные произведения, в том числе Олега Газманова, Shaman. Например, произведения Игоря Николаева, если их нет в школьной программе, я бы их тоже внёс. Я бы вообще пересмотрел всю музыкальную палитру, что могло бы быть, а что — нет», — поделился Пригожин.

Ранее pаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спел вместе с рэпером ST. Они исполнили патриотическую песню во время митинга в Волгограде.