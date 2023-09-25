Один-два миллиона: раскрыты условия, на которых Костомаров согласился сняться в фильме об инвалидах

Фигурист Роман Костомаров дал согласие на съемки в фильме об инвалидах. По словам продюсера Алексея Остудина, спортсмен может получить за участие в проекте 1-2 млн рублей.

Об этом узнал сайт BLITZ+.

Проект «Киборг» будет состоять из трех серий. Он создается по заказу онлайн-сервиса – прокатывать картину не будут.

Остудин отмечает, что успех документальных фильмов, каким будет этот, обычно уступает игровому кино. Поэтому Костомарову, полагает он, предложили скромный гонорар.

«Разговор может идти об одном-двух миллионах рублей – думаю, что это максимум… Понятно, что ему заплатили, но вряд ли речь о больших деньгах», - поделился мнением продюсер.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробежался на протезах рядом с женой Оксаной Домниной в Сочи. Сейчас они находятся там на гастролях и представляют шоу «Письма любви». Примечательно, что в нем участвует не только супруга, но и сам Роман. В конце шоу он выходит на лед под трогательную музыку и рассказывает, что смог сохранить любовь и преодолеть трудности.