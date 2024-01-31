Один боялся, другой все понимал: Катя Лель раскрыла, как ее возлюбленные воспринимали рассказы об НЛО

Певица Катя Лель рассказала, как ее возлюбленные воспринимали рассказы об НЛО и пришельцах. По словам артистки, продюсер Александр Волков этого боялся, а бывший муж Игорь Кузнецов видел «летающие тарелки».

Подробности приводит StarHit со ссылкой на интервью с Катериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ).

«Волков вообще в это не верил. Он очень боялся этого… А вот Игорь все видел и понимал», - поделилась исполнительница.

Супруг видел по утрам, как в нее «закачивали новую энергию»: открывали рот и поднимали руки.

«Игорь видел и инопланетные объекты за окном, видел, что они меня сопровождают, где бы я ни была», - сказала Лель и добавила, что мужчина привык к этому за 18 лет отношений.

В том же интервью Лель рассказала, что стало причиной развода с Кузнецовым. Артистка утверждала, что он имел пагубную привычку: употреблял алкоголь. Исполнительница не захотела с этим мириться, кроме того, в сложившейся ситуации было плохо их общему ребенку, утверждает певица. Подробнее читайте здесь.

*признана иноагентом на территории РФ