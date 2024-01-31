«Нашему ребенку было плохо»: Катя Лель назвала истинную причину развода с бизнесменом

Певица Катя Лель в свежем интервью назвала истинную причину развода с бизнесменом Игорем Кузнецовым. По словам исполнительницы, супруг имел пагубную привычку, а именно употреблял алкоголь.

Слова Лель из интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) приводит Газета.Ru.

«Меня много чего не устраивало», - начала Лель и заявила, что спасала человека.

По словам исполнительницы, «пороки» в мужчине разрушали ее, поэтому было принято «жесткое» решение о разводе. Однажды, проснувшись утром, она поняла, что не хочет так жить. Лель призналась: она много раз давала шанс исправиться, но муж сделал выбор.

«Человек должен был поменять хотя бы то, что его разрушало. Речь про алкоголь», - высказалась певица.

Дочь поддержала Лель и призывала сделать выбор. Она тоже понимала, что «с этим жить невозможно». Певица добавила: «Нашему ребенку было плохо».

Слухи о расставании пары появились в 2023 году. Позже Лель подтвердила развод с Кузнецовым. Их дочь Эмилия рассказывала, что общается с отцом так, как обычно.

*признана иноагентом на территории РФ