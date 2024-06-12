Один аккорд: Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина миллионы рублей за песню «За деньги да»

Популярный блогер и певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, отсудила у комика Станислава Ярушина два миллиона рублей за незаконное исполнение песни «За деньги да» в ходе шоу MUZLOFT.

Компанию юмористу составила певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka. Артисты начали подбирать аккорды к хиту и поняли, что он там всего один. Этот факт вызвал смех в студии. Кроме того, певица отметила, что не понимает, как такое можно вообще исполнить.

Как пишет Kp.ru, увидев шоу, Зотеева пришла в ярость, и пригрозила участникам шоу судом, если Mia Boyka не извинится. В итоге владелец авторских прав на песню Максим Столяров подал иск против владельца подкаста MUZLOFT – Стаса Ярушина. При этом на заседание ни ответчик, ни истец не явились.

Согласно решению суда, Ярушин обязан удалить кавер на песню «За деньги да» и выплатить Столярову компенсацию за неправомерное использование произведения в размере 2 миллиона рублей, а также расходы на экспертизу в размере 43 650 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 150 тысяч рублей и 39 тысяч рублей госпошлины.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о кавере певицы Инстасамки на хит Кати Лель «Мой мармеладный». Он назвал это «кринжовой» историей для блогерши.