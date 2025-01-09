«Одежда тут не нужна»: Юлия Ковальчук поделилась кадрами с отдыха

42-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах. Артистка позировала в разных купальниках.

«Как обычно, вся одежда тут оказывается не нужна», - рассуждает певица.

На одном из видео артистка появилась в белом купальнике и одетом поверх него халате. «Лучшее, что я могла взять в отпуск, это прекрасное настроение», - подписала она кадры.

На другом видео Юлия позировала в черном купальнике и шляпе. Она испытывала чувство радости, а на кадрах написала: «Мама, которая уложила детей спать».

Не все интернет-пользователи оценили фотографии – некоторые считают, что замужней женщине не следует выставлять откровенные снимки.

«Кому это интересно, зачем нам это показывать, пусть муж тобой любуется», «Когда больше нечем похвастаться», «Зачем себя опускать до уровня Волочковой», «А фигуры-то нет, зачем выставлять», - писали в Сети.

Напомним, артистка с 2013 года замужем за певцом Алексеем Чумаковым. Пара растит двоих детей.

Ранее сообщалось, что Ковальчук подарила супругу на 11-ю годовщину свадьбы наручники.