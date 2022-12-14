«Готовься сегодня вечером»: Тарасов заставляет Костенко рожать ему больше детей

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко четыре года счастливы в браке. За это время девушка родила любимому троих детей – дочерей Милану, Еву и сына Алексея. У спортсмена есть также дочь от первого брака, но ему все мало. На днях он заявил, что готов воспитывать даже десятерых наследников!

Подписчики Анастасии часто пишут ей в соцсетях о том, что она прекрасно справляется с ролью матери. 28-летнюю красавицу спрашивают о том, готова ли она родить еще. Модель направила этот вопрос своему мужу.

«Ну, я думаю, десять. Готовься сегодня вечером», – написал Тарасов в личном микроблоге.

Поклонников озадачил ответ мужчины. Многие считают, что Костенко и так слишком часто бывает в роддоме. Сама девушка тоже признавалась, что каждый раз организму все сложнее восстанавливаться. Модель дала понять, что пока не собирается заводить еще одного малыша.

«Пока мы не планируем. Я хочу отдохнуть. Все-таки три беременности. Я же люблю свой организм, правильно?» — рассуждает брюнетка.

Фанатов пары все равно напрягают такие ответы девушки. Некоторые считают, что Костенко слишком часто ждет одобрения от мужа, при этом не думая о своем здоровье. Но красавица говорит, что счастлива иметь много детей.

Ранее мы писали о том, как жена неуравновешенного Тарасова оправдала его за дебош в Краснодаре. «Не стыдно», – призналась девушка.