Модель Костенко снялась в розовом костюме спустя месяц после повторной пластики

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко снялась в спортивном костюме розового цвета после повторной пластики груди. С момента операции прошло чуть больше месяца.

Девушка сделала публикацию в личном блоге. Она появилась в костюме с глубоким декольте и продемонстрировала изменения.

«Результат спустя 1 месяц и 5 дней», — говорится в подписи к видео.

Поклонники заметили, что Костенко выглядит увереннее. Врач разрешил ей занятия спортом, поэтому модель стала чаще делать публикации из зала, выбирая для тренировок одежду с вырезами.

Интернет-пользователи поддерживают знаменитость и пишут: «Теперь все идеально. Хорошо, что решились на повторную пластику», «Выглядите потрясающе», «Теперь все в гармонии с вашей хрупкой фигурой».

Костенко делала пластическую операцию три года назад, для этого она выбрала именитого хирурга в Дубае. Спустя время модель родила сына, после чего форма груди изменилась. После повторной пластики Костенко рассказывала, что реабилитация в этот раз проходит мягче, хотя временные ограничения и осторожность остались.

Ранее модель упрекнули во вранье из-за того, что она доказывала, будто с грудью было «все прекрасно».