«Очнулся в реанимации»: Михаил Боярский рассказал о страшной аварии и переломе позвоночника

Поклонники до сих пор с интересом следят за жизнью актера Михаила Боярского, хоть он и не так часто дает интервью. Оказалось, что судьба не всегда была к нему благосклонна, а однажды мужчина даже попал в серьезную аварию, после которой мог и не выжить. Об этом сообщает Экспресс газета.

Знаменитость вспоминает о том страшном дне даже спустя много лет. Он поделился личным в своем микроблоге и получил поддержку от поклонников. Актер рассказал, что из-за напряженного графика работы мало спал и постоянно был в дороге. Он старался ради семьи и хотел, чтобы родные жили в достатке. В какой-то момент мужчина потерялся во времени.

Серьезное ДТП произошло в 1979 году, когда Боярский снимался в фильме режиссера Светланы Дружининой «Сватовство гусара». Тогда звезда ехал на автомобиле на съемки, но в какой-то момент лоб в лоб столкнулся с другой машиной на Киевском шоссе.

«Я спал — очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника – месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер», – вспоминает артист.

Даже после госпитализации Михаил Сергеевич думал только о том, как бы не сорвать спектакль, поэтому просил побыстрее выписать его из больницы. Но врачи настоятельно рекомендовали продолжить лечение. Так, звезда вернулся только через несколько недель. И неожиданно понял, что в театре дела идут хорошо и без него. Тогда он задумался о том, чтобы проводить больше времени с семьей.

Ранее мы писали о том, как 73-летний Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.