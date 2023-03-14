«Едва по сцене передвигаюсь»: Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру

Известный актер и певец Михаил Боярский на днях шокировал поклонников признанием – он всерьез думает о завершении карьеры. Причиной этому служат проблемы со здоровьем.

73-летний артист признался, что с возрастом ему стало все сложнее работать. Сейчас он получает гораздо больше удовольствия, сидя дома с внуками, нежели развлекая поклонников. По его словам, он просто устал от съемок и выступлений.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», - поделился Боярский с Пятым каналом.

Уже несколько десятков лет актер играет на сцене родного театра «Ленсовета». Но, возможно, совсем скоро ему придется с ним попрощаться. Завершать карьеру он планирует не резко, а постепенно. При этом, хоть с фильмами дела обстоят проще, так как там можно сделать паузу, переснять дубль, с ними он тоже будет заканчивать. Дело в том, что Михаил Боярский считает современный кинематограф в большинстве своем «пустым».

«Сценарии сегодняшние достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать двенадцатисерийный фильм? Да это чушь собачья», - прокомментировал артист и подчеркнул, что для молодых людей современные кинокартины – это способ заработать, а не привнести что-то в развитие искусства.

Дочь Елизавета пыталась переубедить отца, но ничего не вышло. Боярский уверен, что сделал достаточно для кинематографа, а участвовать в том, что происходит сейчас, он не хочет. К тому же сейчас он играет самую важную в жизни роль – отца, мужа и дедушки. Он ходит с женой на рынок, ездит отдыхать, играет с внуками. И в этом видит теперь свое счастье.

Ранее Михаил Боярский назвал имеющиеся бриллианты и замок «полной бессмыслицей».