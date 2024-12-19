НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 декабря 2024, 17:17
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Очки и яркий макияж: Татьяна Навка в новом образе появилась на съемках шоу

49-летняя Татьяна Навка в новом образе появилась на шоу «Ледниковый период».
Очки и яркий макияж: Татьяна Навка в новом образе появилась на съемках шоу

© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Фигуристка Татьяна Навка появилась в новом образе на шоу «Ледниковый период». 49-летняя спортсменка была в составе жюри и выглядела ярко – выбрала блестящий костюм с жилетом и украшения. Снимки появились в соцсетях.

Знаменитость часто выходит в свет, много работает и всегда рада поприсутствовать на съемках проекта «Ледниковый период». Участниками являются фигуристы, которые выступают в паре со звездами шоу-бизнеса. Навка является членом жюри и оценивает номера с коллегами.

На недавней съемке женщина привлекла внимание обновленным видом. Она была в блестящем костюме с жилетом без блузки, с массивным жемчужным ожерельем, кольцом и набором из серег и кольца с огромными топазами. Ей сделали прическу с волнами и макияж с глянцевым блеском.

На некоторых кадрах Татьяна позировала в стильных очках без оправы.

«Выбор, он такой. Какой образ вам понравился больше?» — поинтересовалась у поклонников звезда.

Очки и яркий макияж: Татьяна Навка в новом образе появилась на съемках шоу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники оценили преображение фигуристки, но обратили внимание на ее губы. Некоторые предположили, что они увеличились. Татьяна не стала комментировать слухи о процедурах.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка рассказала о жестком воспитании 10-летней дочери. Она призналась, что наследница пытается пропускать тренировки. Тогда звездной маме приходится побуждать девочку к занятиям, придумывая «рычажки».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Татьяна Навка
«Ледниковый период»
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