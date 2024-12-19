Очки и яркий макияж: Татьяна Навка в новом образе появилась на съемках шоу

Фигуристка Татьяна Навка появилась в новом образе на шоу «Ледниковый период». 49-летняя спортсменка была в составе жюри и выглядела ярко – выбрала блестящий костюм с жилетом и украшения. Снимки появились в соцсетях.

Знаменитость часто выходит в свет, много работает и всегда рада поприсутствовать на съемках проекта «Ледниковый период». Участниками являются фигуристы, которые выступают в паре со звездами шоу-бизнеса. Навка является членом жюри и оценивает номера с коллегами.

На недавней съемке женщина привлекла внимание обновленным видом. Она была в блестящем костюме с жилетом без блузки, с массивным жемчужным ожерельем, кольцом и набором из серег и кольца с огромными топазами. Ей сделали прическу с волнами и макияж с глянцевым блеском.

На некоторых кадрах Татьяна позировала в стильных очках без оправы.

«Выбор, он такой. Какой образ вам понравился больше?» — поинтересовалась у поклонников звезда.