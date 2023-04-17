«Перестала уважать»: Волочкова набросилась на Жигалову за подставу с алкоголем на интервью

Не так давно в мире отечественного шоу-бизнеса произошел крупный скандал. Дело в том, что Алена Жигалова пригласила на интервью Анастасию Волочкову и во время съемок намеренно ей предлагала алкогольный напиток. Балерина не стала отказываться от спиртного, поэтому шоу с ее участием получилось резонансным. Она не могла не только внятно произносить слова, но и ответить на вопросы из школьной программы. После просмотра интервью публика поделилась на два лагеря: пока одни критиковали балерину и обвиняли ее в алкоголизме, другие — встали на защиту Волочковой и заявили о «грязных методах» журналистки. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Анастасия прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам знаменитости, накануне съемок у нее прошел день рождения. На торжестве балерина «не выпила ни одного бокала», и Жигалова об этом знала. Именно поэтому она поставила перед Анастасией просекко, от которого знаменитость не смогла отказаться. Волочкова считает, что произошедшее — настоящая подстава от Алены. Вот почему Анастасия крайне разочаровалась в ней.

«Пришлось выпить в эфире шоу, но это обернулось потоком грязи. После выпуска я просто перестала уважать этого человека. Алена нарушила этику журналистов», — высказалась балерина.

Волочкова добавила: все это Жигалова совершила ради высоких рейтингов программы.

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