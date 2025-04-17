«Очевидно, что кто-то платил ей деньги»: Орбакайте могут признать иноагентом из-за концерта перед украинцами

Певицу Кристину Орбакайте попросили проверить на наличие иностранного финансирования после украинского корпоратива. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), который уже давно выступает перед украинцами и учит их язык, решил помочь падчерице заработать и привел на мероприятие в Праге. Кристина вышла на одну сцену не только с мужем Аллы Пугачевой, но и с певцом Гариком Кричевским, который после начала СВО перестал петь для россиян.

Как отметил Виталий Бородин, за корпоратив Орбакайте должны были заплатить, а это иностранное финансирование. Если это подтвердится, то артистку могут признать иноагентом.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — на наличие иностранного финансирования. Вчера Галкин* привез ее на мероприятие с участием украинцев, где она выступала вместе с украинским артистом. Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку», - заявил Бородин.

Ранее Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Аллы Пугачевой.

*Признан иноагентом на территории РФ