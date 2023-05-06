НАШ ШОУБИЗ
13:54, 06 мая 2023
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Захар Прилепин госпитализирован после взрыва его автомобиля: подробности

Прилепин доставлен с ранением ног в больницу после подрыва машины, а дочь успела спастись.

Писатель Захар Прилепин госпитализирован врачами после подрыва его автомобиля в Нижнем Новгороде. Обнаружено ранение обеих ног, пишет ТАСС.

Отмечается, что машина Audi Q7, у руля которой был личный водитель, внезапно взорвалась на трассе в Борском районе. Водитель умер на месте, а Прилепин травмирован. Взрывное устройство могло располагаться под днищем автомобиля.

Дочь Прилепина тоже ехала в машине, но за несколько минут до взрыва вышла из нее, пишет telegram-канал Baza. Известно, что все трое ехали в деревню Пионерское в Нижегородской области.

Также сообщается, что осколки автомобиля при взрыве разлетелись на 50 метров.

Источник фото:Starface.ru
Источник:ТАСС
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