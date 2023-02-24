Очередной скандал: почему Евгений Плющенко подал жалобу в ФФККР на свою коллегу

Совсем недавно завершилось первенство России среди юниоров. Евгений Плющенко привез на соревнование двух сильнейших учениц, которые имели все шансы занять лидирующие позиции, однако этого не произошло. После провала в короткой программе Вероника Жилина и Софья Титова остались лишь на втором и четвертом местах, и даже серьезный набор прыжковых элементов никак не повлиял на ситуацию. После оглашения результатов двукратный Олимпийский чемпион выразил недовольство судейством и усомнился в честной победе Горбачевой. Тренер спортсменки в публичном пространстве ответила Евгению.

По словам Федченко, высказывания Плющенко были настоящей «истерикой». Кроме того, женщина стала детально разбирать погрешности в прокате Титовой. Все это крайне не понравилось Евгению. Вот почему его академия подала официальную жалобу в комиссию по этике на Софью Федченко. Об этом сообщает «СЭ».

Ранее Яна Рудковская поддержала Плющенко после слов о смене гражданства его учениками. Подробности читайте в этой статье.