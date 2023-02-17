«Не его желание»: новые подробности о смене гражданства Евгения Плющенко

Вчера завершилось первенство России среди юниоров по фигурному катанию. После неудачной короткой программы ученицы Евгения Плющенко совершили невозможное, исполнив несколько элементов ультра-си и тем самым отыграв большое отставание от лидеров. В итоге, Вероника Жилина стала серебряным призером соревнований, а Софья Титова заняла досадное 4 место. После оглашения результатов Олимпийский чемпион остался недоволен баллами учениц и судейством, вот почему он заявил: многие его спортсмены задумываются о смене спортивного гражданства.

Подобное высказывание вызвало настоящий общественный резонанс. Ни для кого не секрет, Евгений является большим патриотом, но его слова спровоцировали шквал критики. Многие даже подумали, что и сам фигурист собирается покинуть страну. На защиту супруга поспешила встать Яна Рудковская.

«Он высказал желание родителей учеников о смене спортивного гражданства. Это не его личное желание. Хватить писать неправду», — высказалась возлюбленная Плющенко для Sport24.

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