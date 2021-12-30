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Вражда накаляется! Макеева вновь ответила бывшей жене своего мужа

Актриса и певица Анастасия Макеева продолжает войну с бывшей женой Романа Малькова Светланой. Несмотря на то что все вопросы насчет алиментов закрыты, женщины не могут удержаться от взаимных упреков.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роман Мальков, Анастасия Макеева с пасынком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пока в своем инстаграм-аккаунте Светлана Малькова рассказывает, каким трудом она выбивала алименты у бывшего мужа, Анастасия Макеева вновь бросается защищать избранника через свои сториз.

Она назвала Светлану лгуньей. Артистка не поверила, что Светлане мог помогать какой-то депутат. Макеева предложила бывшей жене Романа более внимательно читать документы, которыми актриса поделилась в своем аккаунте, чтобы доказать — никаких долгов у ее мужа нет.

Звезда также упрекнула художницу из Словении в излишней активности в соцсетях и заявила: «Такую скандалистку ни один мужчина не полюбит, если только слепой и глухой».

Актриса упомянула, что ее нынешний супруг никаких обязательств перед бывшей женой не держит. «Тебе Рома все отдал. И дом, и земли. Оторвись от инстаграм, приезжай и продай недвижимость, хоть что-то сделай» — негодует звезда.

Напомним, что бывшая жена Романа Малькова с тремя детьми живет в Словении. Старший сын пары переехал в Москву и живет вместе с Анастасией и Романом.

Фото: GlobalLookPress

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