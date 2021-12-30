Вражда накаляется! Макеева вновь ответила бывшей жене своего мужа

Звезда также упрекнула художницу из Словении в излишней активности в соцсетях и заявила: «Такую скандалистку ни один мужчина не полюбит, если только слепой и глухой».

Актриса упомянула, что ее нынешний супруг никаких обязательств перед бывшей женой не держит. «Тебе Рома все отдал. И дом, и земли. Оторвись от инстаграм, приезжай и продай недвижимость, хоть что-то сделай» — негодует звезда.

Напомним, что бывшая жена Романа Малькова с тремя детьми живет в Словении. Старший сын пары переехал в Москву и живет вместе с Анастасией и Романом.