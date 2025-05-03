Очередной отказ: Нонна Гришаева не может получить звание народной артистки

Нонна Гришаева выступает на сцене более 30 лет. За это время знаменитость сыграла множество ролей в театре и кино. Однако звезда «Папиных дочек» призналась, что ей так и не удалось получить звание народной артистки.

По словам Гришаевой, театр Роста, в котором она служит, в очередной раз подал документы на получение государственной награды, но вновь получил отказ.

Нонна не понимает причин отказа, но эта ситуация не расстраивает артистку. Гришаева признается: важнее всего для нее любовь и признание зрителей.

«В спектакле „Люся…“ героиня говорит: „Для того, чтобы жить спокойно, нужны три „Б“ — нужно быть бедной, больной и бездарной“. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит», - пояснила звезда отечественного кино в интервью «7Дней.ru».

Отметим, что у звезды есть звание заслуженной артистки России, которое она получила в 2006 году.

Ранее Нонна Гришаева сыграла глубокую старушку в фильме «Про мою маму и про меня». Для образа звезде делали пластический грим по три часа. Знаменитость рассказала, что из-за этого у нее начались проблемы с кожей.