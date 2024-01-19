«Очередная жертва»: кто из артистов пострадал от проклятий Андрея Разина

В начале этого года телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что разводится с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым после 10 лет брака. Неприятности случились и у актера сериалов «Триггер» Анатолия Руденко, которого задержали с наркотиками в центре Москвы. Продюсер Андрей Разин уверен: всему виной его проклятия.

Разин отметил, что телеведущий Андрей Малахов 31 декабря собрал звезд, которых он проклял. В шоу исполнялись песни Юрия Шатунова. Продюсер не шутил, когда утверждал, что с ними случился беда.

«Очень жаль Анатолия Руденко. Я ему говорил: „Не ходи туда, это все подстава, это все против Юры Шатунова“. Толик пошел туда. Теперь и Руденко арестован», — рассказал Разин на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отметим, что Разин и Кудрявцева давно и откровенно конфликтуют. Тем не менее продюсер внимательно следит за жизнью звезды и публично радуется ее неудачам. Продюсер «Ласкового мая» и телеведущая даже судились несколько лет назад, поскольку блондинка устала терпеть постоянные оскорбления от Разина. В итоге знаменитости удалось отсудить у оклеветавшего ее продюсера 300 тысяч рублей.

Недавно продюсер обрадовался разводу Кудрявцевой с молодым мужем.