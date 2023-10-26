«Очередная преграда на пути любящих сердец»: интервью Собчак с Моргенштерном* в Дубае сорвалось

Запланированная встреча журналистки Ксении Собчак и рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) в Дубае не состоялось. По какой причине знаменитости не встретились — неизвестно.

Телеведущая поделилась новостью в своей Telegram-канале Собчак. Она написала, что запланированная на сегодня, 26 октября, встреча с исполнителем в Дубае не состоится и переносится на другое время.

Ксения с юмором отнеслась к сложившейся ситуации. По ее словам, Шекспиру даже не снились те страсти, которые ей теперь приходится переживать из-за встречи с Моргенштерном*. Тем не менее журналистка заявила о готовности подчиниться «велению звезд» в этот раз и во что бы то ни стало встретиться в другой. Место и дату Собчак уточнять не стала.

«Мы с моей любимкой не встретимся в назначенном месте. Но это лишь очередная преграда на пути любящих сердец. И мы ее преодолеем», — написала телеведущая.

Ранее Ксения Бородина обратилась к Собчак после недавнего конфликта. Она написала, что не понимает мотивацию бывшей коллеги, которая оставляет под ее постами неприятные комментарии.

*признан иноагентом на территории РФ