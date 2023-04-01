Очередная перепалка: Полина Гагарина унижена
Полина Гагарина терпит поражение: борьба и унижение на шоу «Голос».
Фото: Starface.ru
Противостояние наставников на шоу «Голос» длится уже пять выпусков. Дело в том, что Антон Беляев, Баста и Владимир Пресняков хотят в команду лучших участников. Однако Полина Гагарина в этой схватке терпит поражение.
Беляев переменил двух музыкантов у Гагариной, столь бойко ведет себя и Баста. Мужчины начали подшучивать над певицей, задевая в самое сердце.
Так, Гагарина дважды пела с участниками, а они уходили к другим наставникам. Баста едко подметил это после выступления семейной пары Даниила и Юлии Брант, предложив им спеть с Полиной. В зале раздался хохот, а певица обиженно отвернулась.
Однако в этот раз заступиться за Гагарину решил Пресняков. Он попросил не обижать ее, на что певица радостно ответила: «Господи! Наконец-то, хоть один сказал!».
Ранее мы писали, что бывший муж Полины Гагариной отрекся от прошлого с ней.