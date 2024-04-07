«Очередная чушь»: директор Владимира Кузьмина высказался о скандальном выступлении артиста в Уфе

5 апреля певец Владимир Кузьмин дал концерт в Уфе. После выступления музыканта в Сети появилась информация о том, что он вышел на сцену нетрезвым. Директор Владимира Кузьмина Александр Сябро в беседе с aif.ru прокомментировал слухи о том, что певец был пьян во время выступления.

«Очередная чушь. Есть масса видео с этого концерта с положительными отзывами», — заявил Александр Сябро.

И действительно, большая часть посетителей концерта Владимира Кузьмина в Уфе положительно отзываются о выступлении.

«Вечер получился очень теплым. В зале был полный аншлаг! Зрители подпевали свои любимые песни, танцевали, снимали на видео и не жалели аплодисментов. А еще подарили много цветов! Вот она, преданность фанатов! Благодарим вас за ваше творчество! Ценим, любим, уважаем и ждем новых встреч», — пишут поклонники артиста.

Напомним, во время концерта Владимира Кузьмина в Уфе 5 апреля многие зрители заметили, что певец вел себя несколько заторможенно. В Сети появились кадры с выступления, на которых видно, что музыкант не попадал в ноты, а некоторые строки песен вытягивал и проговаривал. Некоторые подумали, что артист был нетрезв, а кто-то даже предположил, что он перенес инсульт.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Павел Рудченко заявил, что Владимиру Кузьмину не стоило проводить концерт в Уфе.