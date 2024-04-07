«Это неуважение»: продюсер прокомментировал странное выступление Кузьмина в Уфе

Владимир Кузьмин выступил 5 апреля в Уфе. Зрители заметили, что певец вел себя несколько заторможено. Они предположили наличие у него проблем со здоровьем, или артист был пьян. Продюсер Павел Рудченко уверен, что исполнителю не стоило в таком состоянии выходить на сцену.

Как пояснил продюсер, на видео с концерта заметно, что певец не интонирует, небрежно пользуется своими вокальными данными. Рудченко назвал такой исполнение «плохим» и непозволительным для артиста такой величины, несмотря на его талант и заслуги.

«Это неуважение по отношению к своему слушателю. Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так», — сказал Рудченко в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что артисты зачастую переносят концерты из-за плохого самочувствия и каких-либо еще обстоятельств. Такие ситуации не смущают публику — фанаты обычно относятся с пониманием к изменениям. Зритель платит деньги, и, значит, он не хочет получать «продукт» плохого качества.

Кузьмин, по его словам, «топовый» исполнитель, от которого фанаты ждут качественных выступлений.

Напомним, корреспондент, присутствующий на концерте Кузьмина в Уфе, заметил, что артист вел себя неестественно во время выступления: он не попадал в ноты, а некоторые строки песен вытягивал и проговаривал.