«Очередная боксерская груша»: продюсер объяснил травлю Сердючки на Украине после песен на русском языке

Выступающему в образе Верке Сердючке певцу Андрею Данилко хотят объявить бойкот на Украине из-за песен на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник считает, что исполнитель хита «Все будет хорошо» стал очередной «боксерской грушей.

После песен Сердючки на русском языке украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что артиста нужно «отменить». По словам Дзюника, 51-летний Данилко просто стал очередной мишенью.

«Им надо найти очередную мишень, очередную боксерскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко, потому что спел на русском языке. Нашли на кого срываться», — заявил Леонид aif.ru, напомнив о негативных высказываниях артиста в адрес России.

Продюсер высказался и о возможном отъезде Данилко за границу. Дзюник отметил, что Андрей призывного возраста, поэтому его могут не выпустить из страны.

Напомним, после концерта с участием Данилко языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень написал заявление в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности. «Русскоязычным песням не место в украинской столице», — сказал чиновник.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что звезде придется покинуть Украину после исполнения песен на русском языке.