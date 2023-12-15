«Очень жду»: дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о возвращении в Москву

Модель Анна Заворотнюк рассказала, что совсем скоро собирается вновь приехать в Москву. Уже больше года дочь звезды «Моей прекрасной няни» живет в Дубае, но при этом время от времени возвращается в Россию, чтобы навещать семью.

В личном блоге Анна призналась, что в жарком климате совсем не ощущает приближение торжества. Однако ее успокаивает то, что в праздники она будет дома и сможет сполна насладиться атмосферой.

«Очень жду новогодних каникул и поездки в Москву, хочется поскорее нарядить елку, красиво упаковать подарки и увидеть снег. В таком жарком климате, не очень ощущаешь этот рождественский дух», — поделилась Заворотнюк.

Напомним, что знаменитая мама модели вот уже несколько лет тяжело болеет и не появляется на публике. В 2019 году ей поставили страшный диагноз — глиобластома. И все это время она проходит лечение, о результатах которого ничего неизвестно. Супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, не раскрывает состояние жены. Молчит и дочь Заворотнюк. Лишь недавно она впервые немного высказалась о болезни мамы, заявив, что она очень сильно болеет.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что начала сама готовить.