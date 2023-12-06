«Получилось невкусно»: дочь тяжелобольной Заворотнюк впервые начала готовить в 27 лет

Старшая дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна последний год живет на две страны — она проводит время в Дубае, где работает ее муж, и старается не забывать о близких в России. 27-летняя девушка недавно призналась, что научилась готовить для своего любимого.

Анна Заворотнюк рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), что впервые начала готовить для себя и своего возлюбленного. У девушки получается радовать мужа кулинарными изысками, но пока ей никак не удается сделать сырники.

«Надо было добавить муку, соль, сахар, ванилин, вылепить вот такие кружочки, запечь их на сковородке, но получилось невкусно. Не понимаю, что я сделала не так?», — спросила у подписчиков дочь звезды.

Анна уже как год переехала из России. Сначала она планировала остановиться в Азербайджане, однако впоследствии планы изменились и конечным пунктом был выбран Дубай.

Отметим, что актриса Анастасия Заворотнюк находится дома под наблюдением медицинского персонала. Весной 2019 года у нее выявили глиобсластому — самую агрессивную форму рака. Примечательно, что от этой же болезни скончалась певица Жанна Фриске. Исполнительнице хита «Малинки» не смог помочь ни один специалист, в то время как Заворотнюк уже четвертый год продолжает борьбу за жизнь.

Ранее врач Лаврентьев сообщил, что в лечении тяжелобольной актрисы помог президент.