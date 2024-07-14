«Очень жарко»: беременная Сати Казанова удивила своим образом на VK Fest 2024

41-летняя певица Сати Казанова, которая сейчас ожидает первенца, посетила фестиваль VK Fest 2024 в Москве. Экс-солистка группы «Фабрика» удивила публику выбором наряда для мероприятия. Об этом пишет The Voice и публикует кадры со знаменитостью.

Сати Казанова появилась на фестивале в синем синтетическом платье в пол с длинными рукавами, несмотря на жару в Москве. Наряд подчеркнул заметно округлившийся живот артистки.

«Жарко, очень жарко», — высказалась Сати Казанова.

В разговоре с ведущей VK Fest 2024 Аллой Михеевой певица призналась, что они с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, ждут появления на свет ребенка через три месяца.

На мероприятии экс-солистка «Фабрики» в беседе с журналистами порассуждала о своих комплексах. Сати Казанова заявила, что до сих пор испытывает неуверенность в себе. Вместе с тем певица подчеркнула, что комплексы есть у каждого артиста.

«Могу долго рассуждать на эту тему, но мне пришлось перебороть неуверенность в себе. Глядя на меня, можно подумать: ну красивая же женщина, что ей комплексовать. А у меня частенько все еще всплывает: „Может быть, я все еще недостаточно хороша?“ И каждый раз нужно брать себя в руки, говорить: „Я в себя верю, все хорошо“», — поделилась артистка.

Напомним, Сати Казанова объявила о своей беременности в начале июня, назвав ее «вымоленным чудом и даром». По словам знаменитости, из-за своей эмоциональности ей не удается избежать стресса во время беременности. Однако, несмотря на это певица призналась, что «интересное» положение повлияло на ее внутреннее состояние — она ощущает трепет и радость, а жизнь наполняется светом и чувством любви.

Ранее сообщалось о том, что беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали.