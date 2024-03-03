Это не «прачечная»: Охлобыстин высказался о поездках гостей «голой» вечеринки в Донбасс

Несмотря на то что с момента проведения проведения «голой» вечеринки прошло уже достаточно времени, шум вокруг нее не тих. Так, актер Иван Охлобыстин высказался об участниках мероприятия, которые за прощением отправляются в Донбасс.

Он побывал на Всемирном фестивале, который проходил в Сириусе. В рамках встречи артист ответил на ряд вопросов, в том числе на тему нравственных ценностей, передает РИА Новости.

Когда участники беседы заговорили о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Охлобыстин высказал свое отношение к звездам, которые побывали на провокационном мероприятии, а потом неожиданно поехали по новым регионам России.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они – наши. Донбасс реально – это не "прачечная" и не место, куда нужно посылать в наказание», — заявил актер.

Ранее звезда сериала «Интерны» заявил, что россияне простят гостей «голой» вечеринки Ивлеевой. По словам Охлобыстина, в нашей стране живут добрые люди.