«Очень жалко»: актриса Анастасия Вертинская раскрыла свое отношение к уехавшим звездам

Актриса Анастасия Вертинская осудила уехавших из России знаменитостей. Об этом сообщает aif.ru.

Дочь знаменитого шансонье Александра Вертинского раскрыла свое отношение к уехавшим звездам. Напомним, ее отец уехал в эмиграцию в 1920 году — Александр Вертинский уплыл вместе с остатками армии барона Врангеля в Константинополь.

Однако, как уверяет Анастасия Вертинская, по сравнению с нынешними звездами, тогда у ее отца были совсем иные причины для отъезда из страны.

«У меня у самой отец был эмигрант, но тогда обстоятельства были совершенно другими. Я только знаю, что жизнь без любви — это ад. И так мало что нам дано любить — не кого, а именно что. Как можно это терять? Как можно терять родину?» — задалась вопросом она.

Вертинская добавила, что не понимает, как можно критиковать Россию в нынешнее время.

«Я не представляю, каково это быть не в России, не жить здесь, скитаться по миру, демонстрировать, что ты презираешь свою родину», — заявила наследница певца.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Вертинского рассказала о зарплате отца на «Мосфильме».