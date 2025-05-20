«Очень жалею»: мама Валерии не может простить себе, что не заставляла дочь разводиться с Шульгиным

Мама певицы Валерии вспомнила о браке дочери с Александром Шульгиным. Оказалось, что Галина Николаевна до сих пор жалеет, что не поступила с бывшим зятем «яро и жестко». Вместо этого она старалась не вмешиваться в союз артистки, хоть и знала о проблемах.

В проекте «Мудрость великих матерей» родительница Валерии отметила — когда певица проходила через ужасы в отношениях с Шульгиным, она была слишком занята своей жизнью. И вместо того, чтобы настаивать на разводе, она наоборот говорила дочери потерпеть.

«Жалею, что яро и жестко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я все: „Подождите“. Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой… Но все становилось хуже. А теперь, я думаю, надо было сразу расходиться ей», - заявила Галина Николаевна.

Отметим, что Шульгин морально издевался над членами семьи и даже поднимал руку на жену и детей. Сын Валерии Артемий признавался, что Александр начал бить его, когда ему было всего семь месяцев.

Ранее Иосиф Пригожин назвал уродом блогера, оскорбившего Валерию в соцсетях.