«Очень запоминающе»: Леонид Ярмольник рассказал о первой любви

Российский актер Леонид Ярмольник рассказал о первой любви. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался артист, его сердце впервые покорили в начальной школе. При этом в то время девочки не обращали внимания на будущую знаменитость.

«Первая любовь, на самом деле, в младших классах была. Одноклассница, первый-второй класс. В том возрасте на меня обращали внимания меньше, чем на других мальчишек. Я как-то созрел чуть попозже. Стал неотразимым, красивым», — поделился актер.

Другую влюбленность, в более осознанном возрасте, Ярмольник сумел охарактеризовать емко.

«Это было сумбурно, но очень запоминающе», — заявил актер.

В то же время артист отметил, что не уверен в том, можно ли было эти отношения назвать той самой первой серьезной любовью. Леонид добавил, что во время этого романа у него случился первый сексуальный опыт.

Ранее Ярмольник рассказал, что проходит через сложный жизненный этап.