«Очень запоминающе»: Леонид Ярмольник рассказал о первой любви
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Российский актер Леонид Ярмольник рассказал о первой любви. Его слова приводит Пятый канал.
Как признался артист, его сердце впервые покорили в начальной школе. При этом в то время девочки не обращали внимания на будущую знаменитость.
«Первая любовь, на самом деле, в младших классах была. Одноклассница, первый-второй класс. В том возрасте на меня обращали внимания меньше, чем на других мальчишек. Я как-то созрел чуть попозже. Стал неотразимым, красивым», — поделился актер.
Другую влюбленность, в более осознанном возрасте, Ярмольник сумел охарактеризовать емко.
«Это было сумбурно, но очень запоминающе», — заявил актер.
В то же время артист отметил, что не уверен в том, можно ли было эти отношения назвать той самой первой серьезной любовью. Леонид добавил, что во время этого романа у него случился первый сексуальный опыт.
Ранее Ярмольник рассказал, что проходит через сложный жизненный этап.