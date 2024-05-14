«Очень за нее переживаю»: Алена Водонаева высказалась о трагедии в жизни Анастасии Волочковой

Телеведущая Алена Водонаева появилась на красной дорожке премии Жара Music Awards 2024. В беседе с журналистами знаменитость рассказала о своем отношении к бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой и призналась, что очень переживает за нее. Об этом пишет Kp.ru.

«Не буду говорить про Настю Волочкову на дорожке, это не очень красиво. Я обо всем говорю у себя в Телеграм-канале. Это один из немногих людей, за которых у меня болит душа. Она не просто селебрити средней руки, она дива. Она танцевала на Красной площади, к ее ногам кидали бриллианты и цветы, я очень за нее переживаю», — высказалась Алена Водонаева.

По мнению телеведущей, Анастасия Волочкова сможет справиться со своими проблемами только самостоятельно. Знаменитость считает, что никто, кроме самого человека, не поможет ему.

«Каждый человек должен подниматься сам. И переломный момент для каждого человека свой. Никто кроме нас не спасет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мы все должны спасать себя сами. У всех что-то болит внутри. Разные люди поддаются разным слабостям. У всех есть трагедии и драмы в жизни. Даже если в этот момент с вами рядом никого нет, вы должны себя держать. Вытаскивать себя как барон Мюнхгаузен», — заявила телеведущая.

Напомним, недавно телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что Анастасии Волочковой необходима помощь в борьбе с алкогольной зависимостью. По словам знаменитости, ей не безразлично происходящее с балериной, поэтому она акцентировала внимание на ее проблемах и выступила с предложением ей помочь.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова поставила точку в разговорах об алкогольной зависимости. Балерина заявила, что она вообще не выпивает и у нее «нет алкоголя в жизни».