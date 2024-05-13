«Не пью вообще»: Анастасия Волочкова поставила точку в разговорах об алкогольной зависимости

Балерина Анастасия Волочкова ответила всем недоброжелателям, обсуждающим ее алкоголизм после заявления телеведущей Леры Кудрявцевой. Она призналась, что спиртного в ее жизни вообще нет, и она больше совсем не пьет. При этом подтверждать то, что проблемы все же есть, танцовщица отказалась.

На майские праздники артистка отправилась на свой любимый курорт – на Мальдивы. И пока она публиковала фотографии с пляжа и рассказывала об отдыхе, с ее участием разгорался скандал. Дело в том, что Кудрявцева публично призвала оказать Волочковой помощь, так как, по ее словам, у нее есть алкогольная зависимость. Леру поддержали многие пользователи Сети, которые уже давно обсуждают поведение экс-примы Большого театра. А сама Анастасия обиделась на телеведущую, посчитав, что она могла высказать ей все свои мысли по телефону, а не делать это на всю страну.

Спустя несколько дней разговоры о проблемах Волочковой так и не утихли, поэтому она решила поставить в них точку. Она заявила, что ее жизнь обсуждают лишь потому, что она интересная, и люди пытаются «жить ее жизнью». По мнению балерины, многие обвиняют ее в алкоголизме из-за ее резких высказываний. Однако она заверила, что и без спиртного может говорить все, что ей вздумается.

«Всем хочется узнать правду. Вот я когда говорю правду, легче сказать: «Она выпила лишний бокал просекко». А я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. У меня нет алкоголя в жизни и нет зависимости от алкоголя», - поделилась Анастасия в YouTube-шоу «Мятные сплетни».

По словам артистки, ее единственная зависимость – это балет. И от нее отказываться она не собирается.

Ранее Анастасия Волочкова едва не утонула на Мальдивах.