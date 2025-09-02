43-летняя Ксения Собчак отвела сына во второй класс в образе за миллион рублей

43-летняя журналистка Ксения Собчак отвела сына Платона во второй класс. В важный день ведущая появилась в образе за миллион рублей.

На стоимость наряда Собчак обратило внимание издание Леди Mail.

Звезда опубликовала фотографии с Дня знаний в своем аккаунте в соцсетях. Журналистка предпочла костюм от российского бренда, в то время как сын был в классических брюках, рубашке и галстуке.

Собчак выбрала жакет за 160 тыс., брюки за 88 тыс., юбку-медузу за 550. Сумка Phoebe Philo Ксении, как пишет издание, стоит около 460 тыс. Образ дополняли лоферы Jil Sander за 93 тыс., серьги за 92 тыс., ожерелье и часы Сartier.

Ведущая поделилась, что в этом году первое сентября Платона «прошло менее жизнерадостно». По словам Собчак, сын четко осознает, что следующие каникулы не скоро.

Платон появился на свет в браке Собчак с актером Максимом Виторганом. Пара поженилась в 2013 году, а в 2019-м сообщила о разводе.

Ранее Собчак призналась, что сыграла бы роль роковой женщины «на старости лет».