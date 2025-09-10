«Очень волновался»: Александр Збруев вышел на связь после сообщений об обмороке

Александр Збруев не смог сыграть в постановке «Вишневый сад» на сцене театра Ленком 9 сентября из-за плохого самочувствия. Актер признался, что сильно волновался перед спектаклем, и поэтому у него поднялось давление.

87-летний артист признался, что уже находится в солидном возрасте и давно не играл в спектакле «Вишневый сад».

«Я хорошо знаю этот спектакль, очень его люблю. Но мы давно его не играли, и я в том числе. Очень волновался. Всю ночь не спал. Возможно поэтому не очень хорошо себя чувствовал», — приводит слова знаменитости Kp.ru.

Александр надеялся, что сцена исцелит его, и все как рукой снимет, но этого не произошло. У артиста поднялось давление. К счастью, в театре был второй исполнитель роли Гаева — Гена Козлов. Он заменил Збруева и прекрасно сыграл в спектакле.

Артист отметил, что давление в итоге пришло в норму. По словам Александра, волнение с годами никуда не уходит, и он продолжает переживать перед выходом на сцену. Правда, в этот раз Збруев решил не рисковать и считает, что это решение было правильным.

